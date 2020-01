O defesa central Raúl Silva foi convocado pelo treinador Rúben Amorim para o jogo do Sp. Braga no Jamor, ante o Belenenses, da 15.ª jornada da Liga. O brasileiro volta, assim, aos eleitos da equipa principal minhota, quase dez meses após uma grave lesão sofrida em Setúbal.

O jogador de 30 anos, que já fez três jogos e um golo em dezembro último pelos sub-23, sofreu uma rutura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo a 16 de março de 2019, no Estádio do Bonfim, num jogo que o Sp. Braga venceu por 1-0.

A primeira convocatória do novo técnico dos minhotos mostra ainda outras novidades: Tormena e Xadas, pouco utilizados esta época, foram chamados, ao contrário de André Horta e Pablo, por opção, além de Galeno, que trabalha de forma condicionada e é o único indisponível por questões físicas.

O Belenenses-Sp. Braga joga-se a partir das 18 horas de sábado, no Jamor, em Oeiras. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.