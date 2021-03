Figura: Corona

Na fase de menor fulgor da sua equipa, durante a primeira-parte, idealizou uma das suas habituais investidas pelo corredor direito e esteve na génese do primeiro golo. O mexicano bateu Aylton e Candé em velocidade e na linha de fundo serviu Sérgio Oliveira, sobrando depois para Marega e para o autogolo de Lucas Possignolo. Nunca se escondeu e tentou sempre marcar a diferença.

Momento: minuto 67, infelicidade de Samuel

Minuto 67. Três minutos depois do Portimonense empatar, Sérgio Oliveira marca o segundo do FC Porto e não deu tempo a que o Portimonense ganhasse motivação com o golo. Foi um duro golpe na moral dos algarvios e deixou os dragões mais tranquilos para gerir o tempo e a vantagem.

Outros destaques

Sérgio Oliveira

O médio internacional português foi a voz de comando da sua equipa e galvanizou os companheiros. É certo que por vezes a definição não foi mais adequada, mas conseguiu impor-se na luta no miolo e acabou por apontar o livre que ditou a diferença no marcador, contado com a infelicidade de Samuel Portugal.

Aylton Boa Morte

O extremo atravessa bom momento e hoje voltou a fazer um bom jogo. Deu profundidade às transições rápidas do Portimonense, como no golo de Fali Candé, em que lançou o lateral entre Mbemba e Manafá, colocando-o na cara de Marchesín.

Marchesín e Samuel Portugal

O guarda-redes argentino foi determinante negando por duas vezes o golo a Beto, que lhe surgiu pela frente sem oposição. O brasileiro também foi decisivo, com relevância para dois momentos, ambos na segunda-parte, quando evitou que Marega e Luis Diaz marcassem.