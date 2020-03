Covid-19: Boavista suspende venda de bilhetes

O Boavista comunicou, nesta terça-feira, a suspensão da venda de bilhetes para os seus jogos.

Esta decisão dos «axadrezados» é uma medida de prevenção face à epidemia do novo coronavírus e a mesma só será levantada após uma decisão final da Liga.

«Tendo em conta as últimas diretrizes da Direção Geral de Saúde (DGS), relativamente à contenção do Covid-19, informamos os nossos associados e demais interessados que se encontram suspensas as vendas de bilhetes até decisão da Liga. Novas informações serão dadas oportunamente», comunicou o Boavista nas redes sociais.

De recordar que o Boavista recebe o Moreirense no Estádio do Bessa no próximo domingo, em jogo da 25.ª jornada.