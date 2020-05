O plantel do FC Porto vai regressar ao Olival na segunda-feira, iniciando a preparação coletiva para os restantes compromissos da temporada. Na quinta-feira, o Governo confirmou que serão disputadas, à porta fechada, as dez jornadas da Liga em falta a partir do último fim de semana de maio e a final da Taça de Portugal.



O plano para a preparação dos dragões, assim como as medidas de prevenção do grupo face à pandemia de covid-19, deverá ser oficializado durante este fim de semana. De qualquer forma, a data para o reencontro está marcada, tal como chegou a ser avançado pelo jornal O Jogo.



A confirmação do fim do Estado de Emergência e o anúncio do Governo sobre o regresso da Liga levaram grande parte das equipas a anunciar o reínicio da preparação para segunda-feira. Outras já estavam a treinar há mais tempo, com as necessárias medidas de segurança, tal como irá acontecer no FC Porto.