Os pormenores do regresso da I Liga, com as restrições de segurança devido à covid-19, ainda não foram divulgados, mas há informações que já são públicas. O Marítimo anunciou que o Estádio dos Barreiros está «apto com distinção» e, portanto, vai jogar na Madeira os jogos em casa, e o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que os transportes utilizados pelos clubes no regresso das competições serão «exclusivos das respetivas equipas».

Paulo Gomes, presidente do V. Setúbal, primeira equipa a jogar nos Barreiros quando a competição for retomada, já reagiu a estas informações.

«Quando o campeonato parou abruptamente, estávamos a dois dias de ir à Madeira. Temos as passagens todas as pagas e também o hotel. Portanto, não vão pedir ao Vitória para fretar um charter», disse o responsável em declarações à Rádio Renascença.

«Ainda não chegamos a acordo com o Bayern de Munique, com o Barcelona ou com o Real Madrid desta Europa. Se calhar, um dia vamos lá chegar. Também não sei se o Ronaldo terá o seu avião disponível para irmos à Madeira», acrescentou com ironia.