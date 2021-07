O plantel do Boavista foi esta sexta-feira vacinados contra a covid-19 num centro instalado no Queimódromo, no Porto.



Lembre-se que os axadrezados têm quatro elementos a cumprir isolamento depois de terem testado positivo para o novo coronavírus, o que obrigou ao cancelamento do estágio no Algarve.



Além desses três membros, que estão assintomáticos e cujas identidades não foram reveladas, os portuenses ainda não integraram nos trabalhos de pré-época o avançado gambiano Yusupha, que também cumpre isolamento no seu país por motivos idênticos.

O Boavista arranca a temporada 2021/22 em 25 de julho, ao viajar à Madeira para defrontar o Marítimo, num encontro da primeira fase da Taça da Liga.