Tiago Sá está infetado com covid-19, informou o Sporting de Braga.



Segundo a nota divulgada pelos minhotos no site oficial, o guarda-redes teve um resultado positivo nos testes realizados no passado domingo. Assim, o habitual suplente de Matheus vai falhar a visita do Sporting de Braga a Alvalade, no próximo sábado (20h30).



Lembre-se que Francisco Moura está em isolamento depois de um teste positivo na passada sexta-feira, mas regressará a tempo do embate com os leões.