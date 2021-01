O Tondela pediu nesta sexta-feira o adiamento do jogo frente ao Boavista, marcado para sábado. O clube beirão solicitou que o jogo não seja disputado, depois de terem sido detetados sete casos positivos no plantel: cinco elementos do staff e dois jogadores; mais dois jogadores em isolamento profilático.

Contudo, apesar de ter sido reconhecido que existe um surto no plantel, a delegação de saúde local não considera haver risco de realização da partida.

Nesse sentido, já foi confirmado ao clube beirão que a partida agendada para as 20h30 deste sábado, vai jogar-se, apesar de o Tondela ter nove elementos do plantel beirão isolados.

Os jogadores infetados são Jaume Grau, Telmo Arcanjo. Além desses dois atletas, também Jaquité e Tiago Almeida vão falhar a partida por partilharem casa com Arcanjo e serem considerados contactos de risco, apesarem de terem testado negativo.

O analista Ricardo Alves é o elemento da equipa técnica que também testou positivo, sendo os restantes infetados elementos do staff do plantel principal.

Recorde-se que para a Liga adiar o jogo, é necessário que haja entendimento entre os clubes, ou uma indicação nesse sentido por parte da Administração Regional de Saúde (ARS). Neste caso, a ARS não chegou a acionar a Liga, uma vez que considerou não haver risco na realização do jogo.

[artigo atualizado, publicado originalmente às 12h46]