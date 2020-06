A Diretora Geral da Saúde reforça o apelo para que os adeptos de futebol não se juntem nas imediações dos estádios. Graça Freitas foi confrontada nesta segunda-feira com declarações de Fernando Madureira, líder dos «Super Dragões», que revelou ao Record que a claque portista pretende ficar a apoiar a equipa do exterior do estádio do Famalicão, onde joga na quarta-feira.

«A questão da lotação dos estádios não tem a ver apenas com o número de pessoas, tem a ver também com a comemoração dos golos, por exemplo, ou o processo de entradas e saídas. É uma situaçao complexa, e por isso outros países seguiram a mesma medida. O parecer da DGS indica que não devem existir ajuntamentos, e também temos falado muito dos cafés, ou outros locais onde as pessoas podem assistir ao jogo», referiu Graça Freitas.

«O que fica aqui é um apelo à responsabilidade. O vírus está a circular, não desapareceu. Deixo o apelo para que comemorem os golos, fiquem contentes com os resultados, mas que respeitem as regras, quer junto aos estádios, quer noutros locais onde possam ver os jogos. Foi uma reconquista recomeçar a Liga. Foi um esforço enorme e todos temos de garantir que a época acabe em segurança. Não vamos deitar a perder aquilo que conquistámos com grande esforço», acrescentou.

A Diretora Geral da Saúde frisou que «é importante ter o futebol de volta, para o tecido social, na perspetiva do lazer, e também do ponto de vista económico».

Graça Freitas destacou ainda a «flexibilidade» com que as autoridades de saúde encararam o plano de regresso da Liga, que merecerá atenção constante: «Vamos ter de continuar a avaliar muito bem a progressão da pandemia. Em cada momento será feita a avaliação do risco, para adaptar as medidas. É isso que temos feito.»