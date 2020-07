Depois de ter sido afastado do jogo com o FC Porto no Estádio do Dragão por recomendação das autoridades de saúde, André Moreira está no banco de suplentes do Belenenses para o jogo com o Moreirense, na Cidade do Futebol.

O guarda-redes esteve em isolamento profilático desde a noite da partida com o FC Porto até este sábado. Tal como já tinha acontecido a meio da semana, voltou a testar negativo nos exames PCR realizados a 24 horas da partida, pelo que teve luz verde para poder ir a jogo.

João Monteiro, guarda-redes dos azuis que testou positivo para a covid-19 e que partilhou quarto com André Moreira, encontra-se assintomático.