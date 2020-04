O Belenenses SAD informou os jogadores que vai entrar em regime de lay-off.

«Foi uma decisão unilateral do clube, comunicada aos jogadores no domingo à noite», disse ao Maisfutebol Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

Recorde-se que foi criado pelo Governo um regime de lay-off simplificado para as empresas fazerem face à crise causada pela covid-19.