Lucas Veríssimo fez um teste PCR na segunda-feira que acabou por confirmar, já esta terça-feira, novo resultado negativo à covid-19, tal como o teste rápido que o jogador já tinha feito, logo após o final do jogo em Braga.

Segundo apurou o Maisfutebol, junto de fonte do clube, o central brasileiro está em casa, em repouso, sem qualquer sintoma de doença, tendo já superado as dificuldades físicas que acusou no final do jogo da 24.ª jornada.

O plantel do Benfica está, aliás, de folga esta terça-feira e regressa ao trabalho na quarta-feira, com Lucas Veríssimo integrado.