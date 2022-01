Vlachodimos, Meïte, Pizzi e Yaremchuk foram reintegrados no treino do Benfica desta terça-feira depois de terem cumprido o período de isolamento ditado pela infeção de covid-19.

Depois de Svilar, que já esteve no banco frente ao Paços de Ferreira, Nélson Veríssimo contou, assim, com mais quatro reforços para a preparação da receção ao Moreirense, jogo da 18.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 do próximo sábado.

Ficam agora a faltar apenas Vertonghen, ainda em isolamento, e Radonjic, já recuperado, mas ainda ausente no treino desta terça-feira.