O Boavista prevê regressar ao trabalho na próxima segunda-feira com a realização de testes à covid-19 a jogadores, técnicos e elementos da secção de futebol e de treinos presenciais, disse à agência Lusa fonte do clube.

Os primeiros treinos decorrerão sob apertadas medidas cautelares e de acordo com as recomendações da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Segundo explicou a mesma fonte, os jogadores treinarão em grupos de dois por cada meio-campo de futebol.

Os treinos terão lugar no relvado do Estádio do Bessa e também nos campos secundários existentes no exterior e, devido a estas restrições impostas para garantir uma distância segura entre os atletas, haverá turnos de treinos.