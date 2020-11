O plantel de futebol do Boavista voltou este sábado aos treinos, após nova testagem sem casos positivos, sendo que os dez elementos infetados anteriormente continuam em isolamento profilático.

A informação foi avançada por fonte do clube à agência Lusa, sendo que a ronda de despistagem mais recente à covid-19 não fez agravar a situação no clube.

A maioria das identidades da dezena de infetados é desconhecida, à exceção do treinador Vasco Seabra, do avançado Alberth Elis, bem como do defesa Ricardo Mangas e do médio Miguel Reisinho. Os dois portugueses tinham sido os primeiros diagnosticados.

O clube tinha cancelado os treinos após conhecidos os sete novos infetados na terça-feira, aos quais se tinha juntado Elis, na quarta-feira: o hondurenho abandonou, por esse motivo, a concentração da sua seleção nacional. Após os testes desta sexta-feira, os treinos estão de volta.

«Estamos convencidos que conseguimos conter o surto da equipa de futebol profissional, fruto de várias medidas ao longo da última semana», notou fonte do clube, à Lusa, assegurando novos testes na próxima semana.

O Boavista prepara o jogo em Vizela, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, a jogar dia 22 de novembro (20h00).