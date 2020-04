Após uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, o deputado do Chega, André Ventura, revelou que o futebol vai recomeçar no final do mês de maio.



Abordando o quadro de medidas que vão ser adoptadas no final do estado de emergência, que cessa a 2 de maio, o deputado único do Chega disse aos jornalistas concordar com a ideia de se começarem a levantar as restrições por causa da pandemia de Covid-19 (leia mais no site da TVI24).



Recorde-se que a primeira e segunda Ligas foram interrompidas por tempo indeterminado a 12 de março. A decisão foi também alargada aos treinos dos clubes profissionais.



Nesta quinta-feira, António Costa irá pronunciar-se oficialmente sobre a decisão acerca da retoma da Liga.