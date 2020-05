As eleições dos órgãos sociais do Gil Vicente para o mandato 2020-2023 foram reagendadas para 18 de junho, depois de terem sido suspensas devido à pandemia de covid-19.

«De acordo com o disposto nos estatutos do clube, convocam-se todos os associados a participar na Assembleia-Geral, que decorrerá no próximo dia 18 de junho de 2020, das 10h00 às 20h00, no Estádio Cidade de Barcelos. Finda a votação e após contagem dos votos, proceder-se-á à tomada de posse dos novos corpos sociais», escreveu o emblema de Barcelos, numa convocatória assinada pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Fernando Sineiro.

«As listas completas candidatas aos corpos sociais deverão ser dirigidas em envelope fechado e lacrado ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral e entregues nos serviços administrativos do clube até às 18:00 de 09 de junho», lê-se ainda.

As eleições estavam inicialmente agendadas para o dia 30 de março, mas foram suspensas por causa da crise do novo coronavírus. Cerca de mês e meio depois, já têm nova data marcada.