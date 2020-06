A Diretora-Geral da Saúde, Graças Freitas, voltou a falar sobre o regresso do futebol, mais concretamente sobre o aglomerado de adeptos que se verificou na quarta-feira nas imediações do Estádio Municipal de Famalicão, onde decorreu o Famalicão-FC Porto.

Relativamente às questões do futebol, todos sabem quais foram as orientações da Direção-Geral da Saúde e do Governo: são no sentido de evitar aglomerados de pessoas e de manter distância física. Manter a segurança máxima», começou por dizer.

«O não cumprimento das normas tem a ver com duas dimensões: uma, a dos próprios, que se expõem ao risco. As questões da fiscalização também não competem ao Ministério e à DGS, é o que me ocorre dizer em relação ao futebol», rematou.