Nélson Puga, responsável clínico do FC Porto, fez nesta quarta-feira um balanço do combate à covid-19 no clube azul e branco. Em declarações à FC Porto TV, o médico explicou ainda como é que os dragões estão a preparar o regresso ao trabalho.

«Vamos por exemplo ter uma circulação aberta, sem necessidade de abrir e fechar portas, vamos ter menos gente por cada espaço, vamos ter no nosso departamento menos marquesas e portanto maior espaçamento para o tratamento entre todos. Vamos promover as medidas de higienização, lavagem das mãos e desinfeção permanente. Vamo-nos proteger a todos usando máscaras e mantendo algum distanciamento social, vamos adequar todos os espaços que temos de forma a diminuirmos praticamente todos os riscos de contágio. E vamos também ser todos testados antes de iniciarmos os treinos de grupo», disse Nélson Puga.

O responsável clínico do FC Porto tem participado nas reuniões da Liga para lançar as bases para o regresso: «Através da Liga Portugal temos reunido a cada três dias no sentido de partilhar ideias e criar um documento que sirva de exemplo cuidado para uma retoma com segurança e com todas as condições adequadas para minimizar riscos de contágio. A Liga, em particular, teve a boa ideia de convidar dois especialistas dentro desta área para nos ajudarem, o doutor Filipe Froes e o doutor António Dinis, que nos têm acreditado aquilo que são as nossas intenções e ideias no sentido de antecipar estes cenários todos e planear uma retoma de treinos e de competições que seja adequada ao momento, mas que possa ser progressivamente adaptada em função da evolução dos acontecimentos. Estou em crer que da mesma forma que futebol serviu de exemplo quando mostrou à sociedade aquilo que todos devíamos fazer, vai servir de exemplo da forma como devemos retomar a nossa atividade normal na sociedade».

Nélson Puga garante que o FC Porto tem lidado com a situação da melhor forma, salientando que, até ao momento, não surgiu qualquer caso positivo de covid-19 no clube. «Todos respeitámos aquilo que foram as recomendações da DGS, todos respeitaram, em particular os jogadores, aquilo que foram as nossas recomendações e os programas de treino feitos pelas equipas técnicas. Promovemos uma constante comunicação entre todos e temo-nos articulado no sentido de minimizar os problemas deste confinamento. O balanço é positivo porque toda a gente aderiu, jogadores, estrutura, staff e famílias», concluiu.