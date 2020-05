O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, os trabalhos com vista ao regresso à competição.



A principal novidade da sessão de trabalho foi a presença do presidente dos dragões. Protegido com uma máscara, Pinto da Costa esteve a ver o treino e aproveitou para conversar com Sérgio Conceição, de acordo com as fotografias divulgadas pelo clube.



O plantel dos azuis e brancos voltou aos treinos na passada segunda-feira, após uma interrupção de quase dois meses devido à pandemia de Covid-19.