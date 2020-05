Uma iniciativa do Sp. Braga surpreendeu os jogadores do plantel da equipa principal. Confinados num hotel de forma a controlar melhor e tentar evitar possíveis contágios, os jogadores foram surpreendidos com a colocação de fotografias dos seus familiares nos quartos.

As imagens foram partilhadas por alguns jogadores arsenalistas nas redes sociais, conforme pode ver na galeria associada a este artigo.