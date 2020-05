O presidente do Gil Vicente manifestou na sexta-feira convicção de que o Estádio Cidade de Barcelos estará habilitado para receber os cinco jogos caseiros quando a I Liga retomar no início de junho.

«Acredito que vamos jogar em casa, mas as instituições sabem que o Gil Vicente procurou desde a primeira hora estar sempre do lado da solução e nunca do problema. É assumido pelos técnicos que temos ótimas condições, mas se decidirem escolher apenas os estádios do Euro2004, jogaremos em Braga, no Porto ou em Lisboa», assumiu Francisco Dias da Silva, numa conversa nas redes sociais.

A Direção-Geral da Saúde recomendou que os encontros que faltam cumprir do campeonato sejam realizados «no menor número possível de estádios», dando preferência aos recintos considerados de nível 1 pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), cujos requisitos são cumpridos pelo Estádio Cidade de Barcelos.

«Estamos perante uma situação tão complicada e grave que as decisões não são fáceis, exceto para quem não tem qualquer responsabilidade, critica tudo e todos e nunca nada está bem. Se determinarem que o Gil Vicente jogue as 10 jornadas que faltam em qualquer sítio que for indicado, não iremos levantar problemas», prosseguiu.

O Santa Clara e o Belenenses já anunciaram que vão disputar os jogos que restam como visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o Famalicão, cujo recinto está alocado no patamar 3 da LPFP, confirmou na quarta-feira à agência Lusa um acordo com a direção de Francisco Dias da Silva para a utilização do Estádio Cidade de Barcelos.

O plantel do Gil Vicente voltou a pisar o relvado de forma individualizada no dia seguinte, quase um mês e meio após a suspensão da I Liga, que deve ser reatada à porta fechada a partir de 04 de junho.

O Gil Vicente deve avançar para os treinos coletivos na próxima semana, após os 45 membros da estrutura terem acusado negativo na segunda bateria de testes realizada na véspera à covid-19.