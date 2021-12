O teste positivo para a covid-19 de Grimaldo esteve na origem do cancelamento do treino do Benfica inicialmente previsto para as 15h00 deste domingo, dia em que os encarnados regressariam aos trabalhos após dois dias de folga.

O lateral-esquerdo espanhol recebeu a confirmação de que estava infetado no dia 24 (horas após a viagem de regresso do Porto) e, confirmou fonte do Benfica ao Maisfutebol, logo nesse dia a equipa técnica de Jorge Jesus decidiu, em articulação com o departamento médico do clube, adiar para segunda-feira o arranque da preparação para o segundo clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão.

Os responsáveis do departamento clínico das águias acreditam que estas horas a mais permitem ter outra segurança relativamente à fiabilidade dos resultados dos testes que serão realizados ao plantel nesta segunda-feira, isto devido ao período habitual de incubação do vírus, que só é detetável alguns dias após o contacto de risco.

Depois desta bateria de testes, a equipa do Benfica voltará a ser testada nas 48 horas anteriores do jogo de dia 30 com o FC Porto, ao abrigo do protocolo em vigor na Liga.