Edgar Costa está a cumprir isolamento profilático após um elemento do seio familiar ter acusado positivo num teste à Covid-19, confirmou à Lusa fonte do Marítimo.



O capitão dos insulares encontra-se afastado da equipa desde segunda-feira, tendo realizado até ao momento três testes de despiste ao novo coronavírus, todos com resultado negativo.

Edgar Costa não foi opção para o jogo contra o Portimonense, no passado domingo e deverá falhar a receção ao Moreirense, da 22.ª ronda.