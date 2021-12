O Marítimo solicitou à Liga o adiamento do jogo de terça-feira com o Vizela.

Depois de Edgar Costa, ainda antes do Natal, o emblema insular confirmou que Diogo Mendes também testou positivo à covid-19, resultado esse já confirmado através de PC, e tem outros jogadores em isolamento devido a contactos de risco.

«Perante esta situação e, havendo já a situação confirmada do Edgar Costa, a administração do Marítimo contactou a administração do Vizela e a Liga Portugal para perceber se havia hipótese de adiar o jogo», explicou André Sousa Martins, responsável pela comunicação, que falou antes de Vasco Seabra fazer a antevisão à partida a contar para a 16.ª jornada da Liga, esclarecendo que o objetivo é proteger jogador das duas equipas e a competição.

Ao princípio da tarde deste domingo, o Marítimo ainda aguardava por uma resposta e, enquanto isso, a equipa orientada por Vasco Seabra continua a preparar o encontro, ainda que sem os jogadores atualmente infetados e Fábio China e Beltrame, contactos de risco que aguardam resultados de testes PCR.

Recorde-se que Assembleia Geral da Liga aprovou na semana passada a alteração ao Regulamento de Competições que determina que é necessário um mínimo de 13 jogadores na ficha para disputar um jogo.