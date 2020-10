Por Rui Paiva

Pedro Proença assistiu ao Santa-Clara-Gil Vicente, o primeiro de cinco testes-piloto, com o objetivo de permitir o regresso dos adeptos às bancadas. No final do jogo, o presidente da Liga elogiou o comportamento dos adeptos e deixou o desejo que, a partir de dia 19, os clubes possam contar com, pelo menos, trinta por cento da capacidade dos seus estádios.

«Estamos numa fase pós-jogo, mas os indicadores que temos são muitíssimo positivos. Não posso deixar primeiro por elogiar o comportamento do público, que cumpriu escrupulosamente aquele que foi o plano de contingência traçado pela Liga Portugal», começou por destacar.

O presidente da Liga faz, para já, um balanço positivo, mas com algumas reservas. «Elogio também ambas equipas. É evidente que ainda nos faltam alguns dados para perceber efetivamente se tudo terá corrido em consonância, mas desde as acessibilidades, à forma como os adeptos vivenciaram o espetáculo, a forma como o próprio estádio depois teve a capacidade de todas as pessoas saírem. Este teste ainda nos vai levar nos próximos dois dias a uma ponderação. Iremos elaborar um relatório que será entregue à Direção Geral de Saúde nos próximos três dias e depois reuniremos convosco numa conferência de imprensa prevista para quarta-feira», contou.

Um primeiro teste com a capacidade reduzida a dez por cento, mas Proença quer ver o número de espectadores crescer depois de ultrapassada a fase de testes. «Numa primeira análise e com poucos minutos após o término do jogo, foi um balanço extremamente positivo. Hoje os adeptos deram uma resposta muitíssimo civilizada daquilo que são os princípios que nós queremos aos próximos jogos e aos próximos testes. O futebol tem todas as condições para voltar a ter público de forma normal, obviamente numa primeira fase de forma gradual, mas claramente o futebol tem condições para poder ter público no estádio. Estes dez por cento só são possíveis nesta fase de testes-piloto, portanto eu direi que a partir do dia 19 tudo o que seja abaixo dos 30 por cento não nos satisfaz», atirou ainda.