O Portimonense veio a público anunciar, através de um comunicado, que no próximo jogo em casa, frente ao FC Porto, já esta sexta-feira, os adeptos não vão precisar de apresentar um teste negativo à covid-19, apenas o certificado de vacinação.

O clube lembra que o Portimão Estádio tem uma capacidade inferior a cinco mil adeptos e, nesse sentido, não é abrangido pelas novas normas anunciadas esta quarta-feira pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo.

O clube algarvio não terá que aplicar qualquer restrição adicional quanto ao número de adeptos, uma vez que a lotação oficial do seu estádio é de 4.961 lugares, isto é, por apenas 39 lugares, o Portimonense não terá de aplicar as novas exigências da Direção Geral de Saúde.

O comunicado do Portimonense:

A Portimonense Futebol SAD vem por este meio informar que, após a atualização do dia 01/12/2021 à norma 036/2020, em conformidade com as medidas impostas pela Direção Geral de Saúde e o Governo, a recintos cuja lotação seja inferior a 5000 lugares apenas é exigido certificado de vacinação ao COVID-19 para a entrada de público nos respetivos jogos, com efeito imediato.

Assim sendo, devido à lotação do Portimão Estádio ser inferior a 5000 lugares, é dispensada a apresentação do teste negativo à covid-19, em caso do espectador ter a Vacinação Completa.

Mantém-se assim as mesmas condições de acesso, à semelhança de todos os jogos realizados anteriormente no nosso Portimão Estádio.

O titular do ingresso terá de apresentar o título de acesso, o cartão de cidadão e um certificado COVID-19 da UE.

Deve respeitar o lugar indicado e à entrada do Estádio será medida a temperatura, que deverá ser inferior aos 38 graus, sob pena de ser vedada a entrada.

Obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto.