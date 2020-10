Pedro Proença voltou a lamentar a diferença de tratamento que diz verificar-se por parte das autoridades nacionais para com os campeonatos profissionais de futebol e outros eventos desportivos e culturais.

Através do Facebook, o presidente da Liga de clubes publicou uma imagem do jogo entre Farense e Rio Ave, no qual é respeitado o distanciamento social entre os adeptos que estiveram no Estádio Algarve, e uma outra imagem do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no qual é notório que não são cumpridas as distâncias de segurança.

«À esquerda, imagem de uma atividade a quem continuam a ser impostas todas as restrições para a presença de público nos seus eventos, apesar das provas dadas nos testes realizados até ao momento. À direita, um evento a quem foi dada a possibilidade de receber 27.500 (!!) espetadores, com o resultado que as imagens demonstram. Depois das touradas, dos concertos e dos festivais. E, em novembro, cá teremos, no mesmo autódromo, outro grande evento de motociclismo», escreveu.

Proença garantiu que em todos os jogos de futebol que tiveram público em Portugal houve um «cumprimento escrupuloso de todas as regras sanitárias em vigor» e um «comportamento exemplar dos adeptos presentes».

«Da parte do futebol profissional, da Liga Portugal e de todas as nossas SADs continuaremos, não tenho dúvidas, a ser esse exemplo», assegurou.