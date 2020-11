A Diretora-Geral da Saúde, Graças Freitas, garantiu nesta segunda-feira que os testes-piloto para o regresso do público aos estádios estão suspensos, mas serão retomados assim que as condições do país o permitirem.

«Os testes-piloto correram bem. Não estamos a interromper definitivamente os testes, só estamos a suspender. Pedimos a todos que interpretem esta fase de achatar a curva com a necessidade de agir em todas as direções», começou por dizer.

Na conferência de anúncio dos números diários da pandemia de covid-19 em Portugal, a mesma responsável elogiou a forma como o setor se tem comportado nos testes feitos até ao momento.

«Logo que houver condições, uma vez que o setor se tem portado de uma forma tão comportada, retomaremos os testes piloto. Será uma felicidade para todos quando tivermos a epidemia numa fase de controlo, que permita o público nos estádios. Mas a fase em que estamos é de apertar medidas, é de maior sacrifício e é de maior contenção», explicou.