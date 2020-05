À semelhança de outros clubes europeus, o Rio Ave pretende colocar fotos dos adeptos nas bancadas.



Os vila-condenses pediram aos seus sócios e simpatizantes para enviarem fotos com o equipamento da equipa para que estes possam «estar ao lado dos nossos jogadores no regresso do campeonato». Para tal, os adeptos têm de seguir as instruções do clube publicadas no site oficial.



De resto, o emblema de Vila do Conde ainda não sabe se irá jogar a dez derradeiras jornadas no seu estádio. O Rio Ave está está corrigir os aspetos sinalizados pelas autoridades de saúde de forma a poder receber os jogos nos Arcos.