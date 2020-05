O Rio Ave anunciou este sábado que estão a chegar ao fim as sete semanas de recolhimento social e que, depois de terminado o estado de emergência, o clube prepara o regresso, «progressivamente e com cuidados redobrados», à «normal» atividade, marcando, desde já, o regresso aos treinos para a próxima segunda-feira.

O clube anunciou que vai seguir o documento de retoma progressiva, fixado entre os clubes e a Liga, garantindo que os jogadores, bem como todo o staff que acompanha a equipa, vão estar em constante observação da parte do departamento médico, com controlo de temperatura corporal, bem como o despiste de eventuais sintomas suspeitos.

Os treinos vão decorrer no relvado principal do estádio e no campo de treinos do complexo, com o plantel a ser dividido em grupos para que o distanciamento seja possível em várias sessões ao longo do dia.

O clube de Vila do Conde garante ainda que a circulação no estádio vai ser feita em espaços abertos, de forma a garantir o distanciamento social antes, durante e após o treino. O material necessário para o trabalho, incluindo equipamento, bolas e garrafas de água, será entregue aos jogadores para seu uso exclusivo.