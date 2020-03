São três os monitores cardíacos que o Santa Clara, clube mais representativo dos Açores, vai doar aos hospitais dos Açores. Estes equipamentos, no valor de cerca de 10 mil euros, são «um contributo à região» face à pandemia da covid-19, anunciou esta sexta-feira o clube da I liga.



Diogo Boa Alma, administrador da Sad dos açorianos, referiu em declarações à Agência Lusa que «nesta altura em que os recursos são limitados face às proporções que a pandemia da covid-19 está a atingir, achámos que era imperativo deixarmos o nosso contributo à região».



Antes de avançar para esta doação o clube procurou saber quais as maiores necessidades das autoridades de saúde da região e chegou à conclusão que os três aparelhos, que agora serão entregues a hospitais dos Açores, estavam na primeira linha de procura: «Foi-nos transmitido que eram os equipamentos que estavam em menor número nos três hospitais da região. Felizmente, com ajuda de outras empresas da região, conseguiu-se colmatar a questão dos ventiladores. Eram necessários outros equipamentos», referiu Diogo Boa Alma.



Esta não é uma iniciativa inédita do emblema açoriano desde o início da pandemia da covid-19, pois desde a última semana que o Santa Clara, através de um acordo com uma empresa de restauração, fornece as refeições aos profissionais que trabalham no Centro de Saúde de Ponta Delgada bem como a algumas Instituições de Solidariedade Social da ilha de São Miguel.