Depois de ter dado férias ao plantel até esta segunda-feira, o Santa Clara decidiu prolongá-las até ao final de abril.



Numa curta nota publicada no site oficial, o emblema açoriano refere que a medida «visa garantir a plena recuperação dos atletas».



A Liga de Clubes, recorde-se, suspendeu os treinos e competições profissionais no dia 12 de março devido à pandemia de Covid-19.



O comunicado do Santa Clara:

A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que vai prorrogar o período de férias do plantel profissional até ao final do mês de Abril.

Esta medida visa garantir a plena recuperação dos atletas, dado o planeamento de regresso às competições previsto.