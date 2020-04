Jérémy Mathieu decidiu continuar a jogar durante pelo menos mais uma temporada após a suspensão da grande maioria dos campeonatos.



«Este período forçado de descanso fez-me bem fisicamente. Tenho menos dores no tendão de Aquiles e sinto-me capaz de jogar mais um ano. Tudo vai depender do número de oportunidades que terei», disse o defesa do Sporting, em declarações ao L'Équipe.



O internacional francês explicou a decisão de prolongar a carreira no mínimo por mais um ano.



«Tendo em conta as circunstâncias atuais, seria uma pena acabar desta forma, especialmente se o campeonato não for retomado», justificou.



Mathieu, de 36 anos, tem contrato com o Sporting até ao final da presente temporada depois de ter renovado em maio do ano passado.