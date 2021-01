O Sporting reagiu ao comunicado do FC Porto, considerando que Sporar e Nuno Mendes estão aptos para o jogo desta terça-feira, relativo à primeira meia-final da Taça da Liga e acusando o rival de estar a procurar pressionar as autoridades de Saúde e a Liga.

«A FC Porto SAD, fingindo não perceber o óbvio, entretém-se a pressionar, de forma absolutamente inaceitável, as autoridades da Saúde e a Liga de Portugal. Espera-se que o teor do Comunicado oficial, pela sua gravidade, seja devidamente analisado e punido pelos órgãos jurisdicionais competentes», começa por destacar o clube de Alvalade.

Os leões voltam depois a explicar todo o processo, recuperando as declarações do Director Clínico do clube, desde que Sporar e Nuno Mendes acusaram positivo, até à conclusão que, afinal, eram «falsos positivos».

«Tanto o laboratório em causa como a Autoridade de Saúde Territorialmente competente reconheceram que, em função dos novos exames, os dois atletas em causa estavam em condições de ser considerados aptos para o jogo. Sendo que, no momento actual, nenhum dos jogadores em causa consta da Plataforma oficial de identificação de casos positivos à COVID-19», lê-se ainda no comunicado emitido esta noite.

O Sporting enaltece, depois, a «atuação célere e responsável da Autoridade de Saúde», considerando que «permitiu repor uma flagrante injustiça» e, desta forma, considera que os dois jogadores em causa «estão aptos» e poderão integrar a lista de convocados para o jogo desta terça-feira.

A finalizar, o Sporting diz ainda que a ameaça do FC Porto em repensar a participação na final four da Taça da Liga «apenas pretende que dois falsos positivos continuem a falsear a verdade desportiva».