Os jogadores do Tondela que viajaram para Alvalade para o jogo do passado fim de semana com o Sporting foram nesta terça-feira colocados em isolamento, de dez dias, pela autoridade de saúde local.

Na base da decisão tomada esteve o contacto com Pedro Trigueira, guarda-redes do Tondela que testou positivo para a covid-19 horas após o jogo com o Sporting. Além dos jogadores, estão em isolamento elementos da equipa técnica, restante staff e administração.

Nesta altura, o adiamento do jogo com o Moreirense, agendado para sábado às 15h30, é o cenário mais provável em cima da mesa. Mas nesta quinta-feira está prevista uma nova bateria de testes à covid-19, sendo que os resultados podem influenciar aquela primeira decisão da delegada de saúde. De todo o modo, caso se mantenha o isolamento de dez dias e o adiamento do encontro, o Tondela sabe também que fará uma outra testagem dia 7.

O plantel do Tondela não voltou a treinar desde o jogo com o Sporting. Segunda-feira era dia de trabalho de recuperação, mas foi decidido pela administração evitar contactos, e terça-feira foi dia de folga.

Além de Pedro Trigueira, há mais quatro jogadores do Tondela positivos para a covid-19: Salvador Agra, Manu Hernando, Babacar Niasse e Ricardo Alves, além do treinador Pako Ayestarán, o único desta lista que apresenta sintomatologia.

Recorde-se que na segunda-feira, dois dias após o Belenenses-Benfica, a Liga comunicou estar a ponderar antecipar eventuais mudanças no protocolo em vigor para a definição de contactos de alto risco em casos negativos, isto numa altura de crescente preocupação face à nova estirpre da covid-19.