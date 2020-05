O plantel, equipa técnica e todo o staff do Tondela tiveram testes negativos à covid-19, na segunda ronda realizada na terça-feira, segundo anunciou a SAD do clube da I Liga.

«Conforme estava planeado, na terça-feira foi feita uma segunda ronda de testes PCR/zaragatoa para a deteção do SARS-Cov-2 a todo o plantel, equipa técnica e staff, cujos resultados foram negativos», adianta um comunicado do clube.

Apesar de os testes serem todos negativos, informou o Tondela, «mantém-se o protocolo de segurança e higiene», ou seja, «fora dos períodos de treino, a obrigação do isolamento social para todos os atletas e restante staff».

O Tondela, além de ter realizado o teste PCR/zaragatoa duas vezes, com diferença de uma semana, também já tinha feito exames serológicos, no primeiro dia (4 de maio), de regresso ao complexo desportivo do Estádio João Cardoso, igualmente com testes negativos.

Aquando da suspensão do campeonato, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.