O Vizela confirmou, esta quinta-feira, o adiamento do jogo com o Belenenses e criticou a postura dos azuis neste processo.

Em comunicado, os vizelenses informam que a partida, prevista para segunda-feira, foi adiada «por determinação da Liga Portugal», que contactou o clube «através de email» ao início desta noite.

O emblema nortenho lamenta não ter sido contactado pelos azuis «formal ou informalmente, para solicitar o adiamento do jogo ou expressar qualquer tipo de constrangimento».

Mas as críticas do Vizela estendem-se à Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras Médica de Saúde Pública, a quem estranham a «determinação» ao aplicar «uma norma geral para o isolamento por testagem positiva, diferente do isolamento por contacto, algo que sugere um lapso de interpretação ou aponta ao condicionamento da política sanitária em vigor até aqui».

Leia o comunicado na íntegra:

«Contactado ao início desta noite através de email remetido pela Liga Portugal, cumpre ao FC Vizela, SAD, informar todos os seus sócios que foi notificado para o adiamento do jogo entre FC Vizela e Belenenses SAD por determinação da Liga Portugal, na sequência de “indicação expressa” por parte da Delegada de Saúde Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras Médica de Saúde Pública “de que todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profilático no domicilio entre o dia 27/11/2021 e 10/12/2021.