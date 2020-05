Afinal por onde passa o futuro do central argentino Cristián Lema, contratado pelo Benfica em 2018 ao Belgrano e com contrato até 2023? A crer nas palavras do empresário do jogador de 30 anos, Francisco Hernández, não passará pelo Estádio da Luz, sendo que a vontade do jogador é mesmo de permanecer no Newell’s Old Boys, clube argentino ao qual foi emprestado pelo clube português no início da temporada.

«O que conversámos com o jogador é que, se ele pode ficar no Newell's, ele quer estar aqui, mas isso não depende de nós, do tempo e do espaço que deve estar no Benfica, porque ele teria que voltar ao clube português, mas não pode viajar e não sabe quando o fará. O que é claro é que, na Argentina, ele só joga no Newell’s», afirmou o empresário ao programa Juego de Passiones da Rádio LT8 de Rosário, na Argentina.

Francisco Hernández foi mesmo mais longe ao revelar que o Benfica conhece a vontade do jogador de ficar no seu país.

«O contrato de empréstimo dele termina a 30 de junho, ele é jogador do Benfica, mas não quer jogar lá, eles sabem disso e, portanto, querem vendê-lo. Estamos num momento de transição no futebol e nos mercados, por isso temos que esperar. Para o Benfica não é um problema económico, eles são muito organizados, estão bem economicamente e esta crise não os afeta. A ideia é vender ou emprestar por um ano. Até venderam um jogador por mais de 100 milhões de euros, mas certamente querem aproveitar tudo, só que esta é uma situação atípica, porque não se sabe o que acontecerá amanhã», concluiu o empresário de Lema.

Contratado em 2018 o defesa central argentino só vestiu por duas ocasiões a camisola dos encarnados, tendo sido expulso numa delas. Seguiram-se dois empréstimos, na última época aos uruguaios do Peñarol, e em julho de 2019 ao Newell’s Old Boys.