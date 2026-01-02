Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, deste sábado [15h30], a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Tondela precisa de ser mais focado

«Temos de ser mais assertivos, mais focados nos momentos dos jogos. Sem dúvida. Temos de ganhar jogos, sem dúvida, é o nosso objetivo.»

Jogadores ficam afetados com os resultados negativos

«Antes de mais, temos de encontrar o melhor momento e é mesmo isso que temos de melhorar. Encontrar a melhor forma de ter a cabeça limpa para pontuar. Não é fácil, mas esse é o trabalho que temos feito nesses dias, depois de três derrotas seguidas, é muito importante e amanhã [sábado] espero uma reação.»

Tondela sabe os «pontos fracos» do Arouca

«Nós sabemos quais são os pontos fracos e fortes do adversário e temos que olhar para isso, mas também não temos de mudar o nosso pensamento de futebol e a nossa maneira de jogar.»

