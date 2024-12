A 16.ª jornada é a jornada dos dérbis, sendo que além do Sporting-Benfica no Estádio José Alvalade, mais a norte, FC Porto e Boavista medem forças no sempre escaldante dérbi da «Invicta».

Na habitual conferência de antevisão ao encontro, Cristiano Bacci mostrou-se confiante na capacidade dos axadrezados «atrapalharem o adversário», ainda que a realidade dos dois clubes seja bem distinta. Para o técnico, conseguir um empate frente ao FC Porto já seria positivo, tendo em conta que para a tabela seria mais um ponto somado pelo Boavista, atual 16.º classificado.

«O empate é sempre positivo, pontuar é sempre bom. Ainda assim, não podemos fazer uma comparação entre as duas equipas. Cada uma luta por objetivos diferentes. Agora, a nossa equipa está confiante e acredita num bom futuro. Preparamos os jogos dentro e fora de portas da mesma forma e com a mesma mentalidade. Vamos tentar atrapalhar o adversário», garantiu.

«Sair da zona de descida é o objetivo final. Há muitas equipas com poucos pontos na parte de baixo da tabela, é normal estarmos dentro e fora», acrescentou o técnico.

Recorde-se que o jogo que coloca frente a frente o FC Porto e o Boavista acontece este sábado às 20h30, no Estádio do Dragão.