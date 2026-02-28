O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, reconheceu este sábado que os seus jogadores continuam condicionados, devido a lesões físicas, antes do jogo da 24.ª jornada da Liga de futebol, em que recebem o Santa Clara, no domingo.

Lesões

«Temos os mesmos problemas. Ainda mais, porque se lesionaram jogadores durante o último jogo, por isso, estamos pior do que na semana passada. Tivemos problemas e continuamos a ter, porque o desgaste foi longo. É um desgaste de quatro semanas seguidas e para alguém com situações crónicas, infelizmente, pagou.»

Santa Clara

«O Santa Clara é uma das equipas que gosto mais. Os jogadores têm características que eu gosto mesmo. Tem uns jogadores na frente muito rápidos, tem malta física no meio do campo. A classificação [em que está] não é o valor real do plantel do Santa Clara.»