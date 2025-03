O treinador do Moreirense, Cristiano Bacci, destacou este sábado a «alma» do Boavista, equipa que orientou até há pouco tempo esta época, mas apontou à vitória dos minhotos na receção aos axadrezados, no domingo, no jogo da 26.ª jornada.

Depois de dois empates nos dois primeiros jogos pelo Moreirense (1-1 com Estrela da Amadora e Santa Clara), Bacci desvalorizou o conhecimento do adversário como possível vantagem, notando que chegaram ao Boavista vários jogadores já depois de ele ter saído do Bessa.

«Trocaram muitos jogadores. Conheço a instituição Boavista, sei o que significa jogar e representar o Boavista, mas sobre [ndr: conhecer] os jogadores, não tem muita importância», referiu, na conferência de imprensa de antevisão.

«Conheço a alma do Boavista, o que vão tentar fazer para ganhar. Espero um jogo de luta. A equipa está a trabalhar muito bem, nos dois jogos em que fui treinador reagiu duas vezes à desvantagem e empatou. Todos estão ligados e prontos para ir à luta, para ganhar os jogos», concluiu.

Ivo Rodrigues, castigado, é baixa no Moreirense, tal como Guilherme Schettine, que já falhou o jogo com o Santa Clara, devido a lesão. Frimpong recupera de problema físico e está em dúvida.

O Moreirense-Boavista está agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Ricardo Baixinho é o árbitro do jogo, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.