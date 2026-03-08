O treinador do Tondela reconheceu que o principal desafio diante do Rio Ave será gerir os jogadores dadas as condicionantes, mas manifestou-se confiante para a partida que encerra a 25.ª jornada da Liga.

Calendário

«No último jogo tivemos problemas, infelizmente, sobre a carga que tivemos nos últimos dois meses, a treinar no sintético. Sabemos disso, mas vamos confiantes para o próximo jogo. É normal que a confiança cresça quando as equipas quando somam pontos.»

Manutenção

«Alguém que foi poupado no jogo anterior, agora vai estar mais disponível, porque a situação física é o mais importante. Temos de gerir. Não temos de perder ninguém, porque, se vamos perder agora jogadores, vai ser muito complicado. Eu digo sempre que nós próprios somos os donos do nosso destino e é normal, é humano, é natural, que olhemos para os outros, mas somos nós que temos que ganhar os jogos e fazer os pontos necessários para a manutenção.»

Rio Ave

«É uma equipa que é difícil de defrontar, porque tem qualidade individual e também qualidade como equipa, nos duelos, nas segundas bolas, por isso, é uma equipa difícil para todos, não só para nós.»