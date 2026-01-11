Liga
Há 54 min
Cristiano Bacci: «Fomos melhores do que o Moreirense»
Técnico considera que a sua equipa foi melhor em Moreira de Cónegos
Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos - Guimarães
Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) frente o Moreirense. O técnico considera que o jogo foi «bom taticamente».
Análise ao jogo
«Foi um jogo bloqueado taticamente. Mas, posso dizer que para os treinadores foi um jogo. Apesar da derrota, penso que fomos melhores do que o Moreirense, com bola e sem bola».
O que faltou para o triunfo?
«Infelizmente acabamos por sofrer golo numa situação em que estamos confortáveis. Mas, o futebol é assim, trabalhámos muito para ter muito personalidade com bola».
Aiko chegou e já jogou. Sinal para a administração?
«Não percebo a pergunta».
