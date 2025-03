Por: Nuno Martins Neves

Declarações do treinador do Moreirense, Cristiano Bacci, após o empate ante o Santa Clara (1-1), no Estádio de São Miguel, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

«Na nossa situação, em geral, pontuar é importante. Viemos aqui para tentar vencer. O Santa Clara entrou forte, sem dúvida. Na primeira parte podia ter feito mais que um golo, mas a segunda parte foi nossa. Conseguimos ter mais bola e chegar mais vezes com perigo. Foi um erro individual que estava a comprometer - no futebol os erros acontecem. Mas a malta reagiu muito bem. E estou feliz porque quem entrou, entrou bem.»

«Temos de melhorar os momentos de jogos, pois hoje, nas bolas paradas, desligámos um bocado, temos de melhorar aí. Temos de estar sempre concentrados, a parte mental é muito importante. Sobre o jogo, a equipa cresceu na segunda parte e isso é o mais importante do meu lado para fazer uma análise positiva.»