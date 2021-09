O coração da mãe raramente se engana. Dolores Aveiro acredita que ainda voltará a ver o filho Cristiano de leão ao peito, no Sporting. Mais época, menos época.



«O Ronaldo tem de voltar para aqui [Sporting], por mim já cá estaria. Ele gosta de ver os jogos do Sporting. Já lhe disse: ‘Filho, antes de morrer quero ver-te a voltar para o Sporting’», afirmou Dolores Aveiro no programa ADN de Leão.



E o que lhe respondeu Cristiano? «Disse-me 'Vamos ver...'. Mas se não for ele é o Cristianinho! Com a idade dele joga melhor que o Ronaldo», referiu, tomando repentinamente o papel de avó.



«Na altura [em que era pequeno], o Ronaldo não tinha treinador, mas hoje o Ronaldo é o professor do filho. E ele já lhe disse: ‘Pai, quando formos viver para Lisboa quero jogar no Sporting’. Agora está a começar no Manchester. Ver os dois juntos no Sporting era o meu sonho, era espetacular.»



A mãe de Cristiano Ronaldo mostrou estar atenta ao lado do marketing e esse é mais um argumento a favor do seu coração.



«O Ronaldo, a vir para aqui, vai compensar com as vendas de camisolas. Em Manchester foi uma loucura!»



Por falar em Manchester: será que Cristiano esteve mesmo perto do City? Dolores Aveiro diz que não.



«Nas televisões falava-se no Manchester City, mas ele disse-me: ‘Mãe, não se preocupe com o que eles estão a dizer, porque eu vou para o Manchester (United)’. Eu disse que gostava muito e ele fez-me a vontade. Ver o estádio cheio, com 75 mil pessoas, a cantar o nome dele foi uma emoção muito grande.»