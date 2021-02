FIGURA: Miguel Cardoso

Foi uma seta constante apontada à área defensiva dos minhotos e um dos jogadores mais regulares ao longo dos 90 minutos. Assinou a primeira grande ocasião da partida, ao minuto 16, com um forte remate ao ferro. Na segunda parte, repetiu a dose, com demasiada pontaria ao poste, que lhe ‘negou’ o 2-1, aos 52 minutos. Se fosse por ele, a equipa de Petit merecia mais.

MOMENTO: precisão de Quaresma e empate na cabeça de Estupiñán (41m)

Foi preciso esperar quase dois minutos, mas o empate assinado pela cabeça de Óscar Estupiñán, que desvio um livre de Ricardo Quaresma, seria mesmo validado após confirmação do vídeo-árbitro. O colombiano continua de pés e cabeça quente nos minhotos e valeu a reação eficaz antes do intervalo, que acabou por ficar-se por um ponto para a equipa de João Henriques.

Belenenses-Vitória Guimarães: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Quaresma: saiu aos 80 minutos, em mais um jogo de valentia e capacidade física em prol da equipa. Fez a assistência para o empate de Óscar Estupiñán na primeira parte, num livre marcado como bem sabe e consegue.

Cassierra: não precisou de muito para ser eficaz, aparecendo com inteligência e rapidez entre os centrais Mumin e Jorge Fernandes para inaugurar o marcador. Quarto golo da época, tantos quantos fez em 2019/2020.

Óscar Estupiñán: o colombiano foi mesmo o melhor reforço da temporada de inverno para o V. Guimarães. Sétimo golo em oito jogos pela equipa, a valer um ponto, num jogo em que confirmou a boa ‘sociedade’ com Ricardo Quaresma, para fabricar mais um golo. Só não marcou no 0-0 com o Benfica e na vitória por 1-0 em Famalicão, onde ainda assim fez a assistência. Está em grande com a baliza contrária e provou-o mais uma vez no Jamor.

Rúben Lima: globalmente, um bom jogo do lateral, que fez todo o corredor com grande capacidade física e assistiu Cassierra para o 1-0.