Ao fim de cinco jornadas, os adeptos do Casa Pia podem começar a sorrir com outra segurança. Os gansos obtiveram a primeira vitória caseira nesta temporada, diante do Moreirense, no Estádio Municipal de Rio Maior, e o segundo triunfo consecutivo. O resultado final ficou fixado em 3-1, através de uma reviravolta na segunda parte.

A primeira metade só podia ter tido vantagem do Moreirense. O Casa Pia não conseguiu incomodar Kewin Silva durante os primeiros 45 minutos, enquanto Sequeira teve algum trabalho e, sobretudo, alguma impotência face ao golo de Madson, desenhado num belo contra-ataque.

À medida que as duas equipas se iam conhecendo no relvado, o Casa Pia ia ficando cada vez menos influente. A bola não chegava ao trio atacante dos gansos, que pouco se mostraram. A única exceção foi pelas más razões – Henrique Pereira saiu lesionado do ombro direito aos 17 minutos após um choque com Fabiano. Nuno Moreira entrou.

O Moreirense, mais expedito nos processos, ia ameaçando Sequeira normalmente com remates de fora da área do médio-centro Rúben Ismael. O golo chegou mesmo aos 35’, através de um contra-ataque (da mesma forma que os minhotos ameaçaram o Benfica, uma jornada antes).

Grande condução de bola por parte de Alanzinho, tirando Tchamba da frente, e quebrando a linha defensiva dos gansos. Entregou a bola a Madson e este não falhou, perante o olhar impotente de José Fonte.

A segunda parte começou com algumas dinâmicas diferentes. O Moreirense deixou de ter bola no meio-campo contrário, o Casa Pia trocou Obeng por Svensson e começou a ter mais presença no ataque. Sem grande pontaria, ia apalpando terreno até ao golo do empate.

E ele aconteceu aos 58 minutos, de bola parada. Duplexe Tchamba subiu ao ‘segundo andar’, como se costuma dizer na gíria, e marcou de cabeça, na sequência de um canto de Lelo. E, ainda meio atarantado, o Moreirense concedeu o segundo golo de uma forma algo caricata.

Na tentativa de responder a uma bola bombeada por Fabiano para o limite da área, o guarda-redes Kewin falhou o remate com o pé e deixou a baliza à mercê de Raúl Blanco, que agradeceu a oferenda, aos 70 minutos.

Para completar a reviravolta, Nuno Moreira foi recompensado por estar à hora certa e no sítio certo após um primeiro remate de Max Svensson, que mexeu bastante com o jogo. Kewin defendeu mas Moreira estava ao segundo poste para encostar.

Assim, o Casa Pia vence pela segunda vez nesta edição da Liga, a primeira na casa deslocada para o Ribatejo. Um balão de oxigénio para João Pereira, jovem técnico de 32 anos, com os adeptos a celebrarem bastante esta primeira alegria caseira. César Peixoto falha a vitória pelo terceiro jogo consecutivo.

A Figura: Max Svensson

Reforço desta temporada, o avançado com dupla nacionalidade espanhola e sueca mexeu com o jogo. Participou nos dois últimos golos do Casa Pia e deu mais presença dos gansos no ataque, contrariamente àquilo que tinha acontecido com Obeng na primeira parte. Continua, ainda assim, à procura do primeiro golo em Portugal.

O Momento: Golo de Duplexe Tchamba

O nome do camaronês não podia aplicar-se melhor à maneira como marcou o golo, aos 58 minutos. Subiu ao segundo andar com um grande salto e empatou a partida, gerando entropia no encontro. A partir daí, o Moreirense ganhou nervosismo e o Casa Pia aproveitou.

Negativo: Fabiano Silva

Já experiente na Liga portuguesa, o lateral-direito não esteve nos seus melhores dias. Durante a primeira parte escapou sem amarelo depois de um duelo que lesionou Henrique Pereira e na segunda metade deitou tudo a perder com um atraso que não é admissível nem no futebol de formação. Kewin saiu mal da baliza e o castelo dos visitantes 'desmoronou-se'.