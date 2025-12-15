Foi um jogo de loucos. E também memorável. O Nacional jogou com menos um desde os 49 minutos, esteve em desvantagem e viu Kaique negar dois penáltis ao Tondela, já com Tiago Margarido na bancada, e depois ganhou por 3-1. A Choupana vibrou e a equipa madeirense, que fez o último jogo deste ano em casa, passou a somar 15 pontos, no 12.º lugar, mantendo-se afastada da zona de despromoção. Já os beirões, seguem com nove, no 17.º posto.

O duelo começou com ambas as equipas a chegarem com espaço e tempo a zonas de finalização, só que foi faltando discernimento, tanto no último passe como nas opções tomadas para atirar às redes, como ficou bem evidente nos lances protagonizados por Witi e Jordan Siebatcheu. Mas a partida foi crescendo em intensidade, com o Tondela a subir linhas e a ganhar algum ascendente no meio-campo do Nacional.

O domínio dos beirões acentuou-se depois dos 20 minutos, após os madeirenses passarem a jogar com dez, na sequência do vermelho direto mostrado a Deivison. O árbitro Marco Baixinho puxou da cartolina amarela logo após assinalar a falta do lateral sobre Yaya Sithole, mas, depois de ser alertado pelo VAR, Tiago Martins, reverteu a decisão inicial.

Em inferioridade numérica, a equipa de Tiago Margarido foi obrigada a recuar ainda mais e o Tondela assumiu definitivamente o jogo. O Nacional foi afastando o perigo com muitos elementos no processo defensivo, mas também contou com uma «ajudinha» por parte da equipa de Cristiano Bacci, que continuou a mostrar carências na definição.

Esta toada esteve para ser desfeita à passagem da meia-hora. Ricardo Baixinho, desta vez alertado pelo VAR, foi ver as imagens e apontou para a marca de grande penalidade, espoletando protestos efusivos dos adeptos e da equipa técnica do Nacional, que não descortinou qualquer falta de Witi sobre Christian Marques. Tiago Margarido não se conteve nas queixas e acabou por ser expulso.

Azar do técnico, que ficou sem a possibilidade de ver o guardião Kaique brilhar ao negar o golo a Pedro Maranhão, numa defesa que foi festejada como se de um golo se tratasse, tanto por jogadores como pelos adeptos.

Os madeirenses ganharam alento e começaram a conseguir desenhar transições, mas foi sempre o Tondela, na resposta, a criar as ocasiões mais perigosas, algumas já no período de descontos.

Novo infortúnio para os alvinegros

O Nacional voltou do descanso disposto a superar-se, mas um autogolo de João Aurélio, aos 49 minutos, que desviou um remate de Maviram, complicou ainda mais a árdua tarefa de lutar contra um Tondela com mais um elemento. Obrigados a arriscar ainda mais, os alvinegros permitiram mais espaços e foi por muito pouco que não viram o marcador mexer depois, aos 54 minutos. Mas Hugo Félix, já na pequena área e com a baliza escancarada, fez o impossível e atirou por cima…

Os beirões mandavam no jogo mas os madeirenses lograram chegar ao empate aos 68 minutos, num lance de bola parada. Liziero centrou para a área, onde apareceu Chucho Ramírez a desviar de cabeça para defesa incompleta de Bernardo Fontes, que foi aproveitada por Zé Vitor para fazer o 1-1.

A igualdade espicaçou os jogadores, partindo o jogo e injetando emoção e incerteza no marcador. Os homens de Cristiano Bacci voltaram a carregar junto da área de Kaique, que foi chamado a intervir com classe, aos 72, para negar um remate a Maranhão, e, aos 80, nova tentativa de Afonso Rodrigues. Entre estes lances, Paulinho Bóia passou por meia defesa do Tondela e deixou para Chucho finalizar, mas o venezuelano chegou tarde.

Penálti e cambalhota…

O jogo continuou centrado no último terço madeirense e, já em período de descontos, o Tondela dispôs daquela que seria a derradeira grande oportunidade para desfazer o empate. Ricardo Baixinho, novamente alertado pelo VAR, foi ver as imagens, reverteu um cartão amarelo mostrado a Tiago Manso, e apontou para a marca a marca dos 11 metros, assinalando falta de Labidi.

O que se passou a seguir não vai ser esquecido tão cedo. Kaique foi mais uma vez enorme e defendeu o remate de Jordan. Pouco depois, um pontapé de baliza longo vai ter com André Sousa, que isolou Paulinho Bóia. Na cara do guarda-redes, o extremo não perdoou e operou a cambalhota no marcador. A loucura dos adeptos foi aprofundada já perto do final dos 14 minutos de descontos, quando Medina acaba expulso por derrubar Chucho na área, e o venezuelano faz o 3-1 de penálti.

A figura: Kaique

Exibição inesquecível aquela que o guardião brasleiro protagonizou pelo Nacional. Defendeu dois penáltis e negou, pelo menos, três remates com selo de golo. Se a sua equipa acreditou num bom resultado, Kaique foi o principal mentor do triunfo.

O momento: 3-1, por Chucho Ramírez

O jogo estava 2-1 e Brayan Medina derruba Chucho Ramírez na área. Grande penalidade que o próprio venezuelano converteu para fixar o resultado e carimbar uma reviravolta épica em período de descontos.

Negativo: o árbitro Ricardo Baixinho

Ricardo Baixinho não esteve bem no jogo. Tanto assim foi que o VAR o chamou em três lances capitais.